Российский защитник Сергачев был признан звездой дня в НХЛ
Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил победную шайбу в матче с «Ванкувер Кэнакс» и был признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 19 декабря сообщает пресс‑служба лиги.
Сообщается, что Сергачев забил за 12 секунд до конца овертайма и перевел счет в пользу своей команды. Лучшим игроком дня был признан нападающий «Анахайм Дакс» Фрэнк Ватрано, а второй звездой стал форвард «Флорида Пантерз» Мэттью Ткачук.
Михаил Сергачев является российским хоккеистом. Он защитник клуба НХЛ «Юта» и двукратный обладатель Кубка Стэнли.
Ранее, 18 декабря, сообщалось, что российский форвард Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», может вернуться к игре до рождественской паузы. Россиянин получил травму в третьем периоде матча против «Юты» 19 ноября. Хоккеист повредил колено в столкновении с форвардом команды соперника Джеком Макбэйном и был вынужден покинуть лед.