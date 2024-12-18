Овечкин может сыграть впервые после травмы до перерыва на Рождество в НХЛ
Российский форвард Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», может вернуться к игре до рождественской паузы. Об этом 18 декабря сообщила The New York Times.
Россиянин получил травму в третьем периоде матча против «Юты» 19 ноября. Хоккеист повредил колено в столкновении с форвардом команды соперника Джеком Макбэйном и был вынужден покинуть лед. Позднее агент хоккеиста Глеб Чистяков заявил, что спортсмен чувствует себя нормально, однако пропустит от четырех до шести недель из-за перелома левой малоберцовой кости.
По словам источника, россиянин должен вернуться либо 24 декабря в игре против «Бостон Брюинз», либо к играм после рождественской паузы против «Торонто Мэйпл Лифс» (29 декабря) и «Детройт Ред Уингз» (30 декабря).
Травма Овечкина остановила его погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки, в матче с «Ютой» Овечкин увеличил общее количество голов в регулярном чемпионате до 868 и сократил отставание до 26 голов.