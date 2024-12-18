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Овечкин может сыграть впервые после травмы до перерыва на Рождество в НХЛ

NYT: Овечкин может сыграть за «Вашингтон» до паузы на Рождество
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Фото: TASS/AP/John Locher
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Российский форвард Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», может вернуться к игре до рождественской паузы. Об этом 18 декабря сообщила The New York Times.

Россиянин получил травму в третьем периоде матча против «Юты» 19 ноября. Хоккеист повредил колено в столкновении с форвардом команды соперника Джеком Макбэйном и был вынужден покинуть лед. Позднее агент хоккеиста Глеб Чистяков заявил, что спортсмен чувствует себя нормально, однако пропустит от четырех до шести недель из-за перелома левой малоберцовой кости.

По словам источника, россиянин должен вернуться либо 24 декабря в игре против «Бостон Брюинз», либо к играм после рождественской паузы против «Торонто Мэйпл Лифс» (29 декабря) и «Детройт Ред Уингз» (30 декабря).

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Травма Овечкина остановила его погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки, в матче с «Ютой» Овечкин увеличил общее количество голов в регулярном чемпионате до 868 и сократил отставание до 26 голов.

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