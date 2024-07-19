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Ови и все-все-все: что ждать от хоккейного «Матча года»

В московском благотворительном матче сыграют звезды отечественного хоккея, включая Овечкина и Бобровского
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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В субботу, 20 июля, в Москве состоится беспрецедентное событие в истории российского хоккея. На лед «ЦСКА Арены» выйдут действующие звезды КХЛ и НХЛ. Встреча пройдет при аншлаге (12 тыс. зрителей, все билеты раскуплены) и будет транслироваться на федеральном канале «Матч ТВ». Сборы от проведения игры будут направлены на поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями. Встреча получила название «Матч года» и станет регулярной. Подробнее — в материале «Известий».

Заострить внимание

Инициатор проведения «Матча года» — двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев. Хоккеист уделяет значительное внимание социальным проектам в родном Татарстане и убежден, что спорт должен быть двигателем изменений в обществе. Сергачеву удалось собрать в Москве впечатляющий состав участников: из звезд НХЛ сыграют Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Дмитрий Орлов, КХЛ представят Александр Радулов, Владимир Ткачев, Николай Голдобин и другие известные игроки.

— Билеты в интернете разлетелись за сутки, а мне постоянно звонят и пишут друзья с просьбой найти возможность попасть на арену. Я вижу, как наши болельщики соскучились по матчам такого масштаба, когда на льду собираются лучшие российские игроки, — рассказал «Известиям» Михаил Сергачев.

Защитник «Юты», двукратный обладатель Кубка Стэнли отдельно поблагодарил Александра Овечкина и Артемия Панарина, которые помогли превратить его идею в масштабное мероприятие.

— Идея такого матча появилась у меня довольно давно, но в таком формате она будет реализована впервые, — продолжил Сергачев. — Спасибо Саше Овечкину, Артемию Панарину, которые поддержали идею и помогли преобразовать ее в масштабный проект. Конечно же, ничего не получилось бы без самих игроков двух лиг, которые оперативно откликнулись и поддержали формат матча. Мой проект «Сектор 98» уже два года работает в Нижнекамске, мы приобщаем людей к спорту, покупаем билеты на матчи «Нефтехимика», проводим турниры по разным видам спорта. Заявить о нашем проекте на таком уровне — это отличный шанс рассказать про него еще большему количеству людей, заострить внимание на развитии культуры благотворительности.

Составы и судьи

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сказал, что счастлив сыграть в столице России, где начал заниматься хоккеем.

— Я всегда счастлив, когда есть возможность сыграть в Москве, где я вырос и где начал свой профессиональный путь, — цитирует Овечкина пресс-служба «Матча звезд». — Уверен, что все вместе мы сделаем большой праздник для наших болельщиков и поможем тем, кому сейчас трудно, тем, кто нуждается в нашей заботе и внимании. Плюс порадуем зрителей хорошим хоккеем. Соперничество на льду будет интересное.

Благотворительный чек будет состоять из прибыли с продажи билетов и пожертвований благотворительных партнеров. Общую сумму сбора объявят во время игры. Отчеты о расходовании средств будут опубликованы на официальном сайте мероприятия.

«Матч года» рассудят главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, глава департамента судейства Константин Оленин, а также Дмитрий Шишло и Максим Куприянов.

Помимо самого хоккея болельщиков звездного матча, собравшихся на «ЦСКА Арене», ждут большая шоу-программа, красочная церемония открытия, автограф-сесиии игроков и тренеров, а также много-много сюрпризов.

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Состав команды звезд НХЛ:

вратари — Сергей Бобровский, Петр Кочетков;

защитники — Михаил Сергачев, Дмитрий Орлов, Илья Любушкин, Владислав Гавриков, Александр Романов, Дмитрий Куликов;

нападающие — Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Валерий Ничушкин, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Марченко, Егор Чинахов;

Тренерский штаб — Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Олег Знарок.

Состав команды звезд КХЛ:

вратари — Михаил Бердин, Максим Дорожко,

защитники — Никита Зайцев, Александр Никишин, Дамир Шарипзянов, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Никита Нестеров;

нападающие — Александр Радулов, Владимир Ткачев, Николай Голдобин, Вадим Шипачев, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Евгений Свечников, Анатолий Голышев;

Тренерский штаб — Андрей Разин, Игорь Никитин, Роман Ротенберг.

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