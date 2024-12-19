Языковой омбудсмен Украины указал на замедление темпов украинизации в стране
На Украине выявлены признаки замедления украинизации. Об этом 19 декабря сообщил уполномоченный по защите государственного языка в стране Тарас Кремень.
«К сожалению, в этом году начали проявляться признаки замедления украинизации», — приводит его слова аппарат омбудсмена в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Он отметил, что молодое поколение всё реже использует украинский язык в повседневной жизни.
По словам Кременя, только 37% учеников общаются с друзьями на украинском языке, в то время как 39% — только дома. Также на 10% уменьшилось количество школьников, которые выбирают украинский язык в качестве разговорного в интернете.
Ранее, 24 октября, бывший народный депутат Украины, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров в беседе с «Известиями» указал на увеличение русскоговорящего населения на западе страны. Так называемая украинизация, давление на русскоязычное население со стороны Киева, стала одной из причин конфликта на Украине, а местная власть не сделала правильных выводов, уточнил он.
В декабре 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект о национальных меньшинствах, ужесточающий ограничения для пользования русским языком в стране. Бывший украинский президент Петр Порошенко подписал закон о запрете русского языка 15 мая 2019 года.