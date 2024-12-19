Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России

Вопрос демографии является одним из ключевых не только для России, но и для многих других стран. Об этом 19 декабря сообщил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Вопрос чрезвычайно важный. Это вообще один из ключевых вопросов для России, но не только для России <…>, но и для очень многих стран мира», — сказал президент.

По словам Путина, в период существования СССР уровень рождаемости составлял 2%, в то время как сейчас он упал до 1,41%. Он отметил необходимость повышения этого показателя до 2,1%.

«Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны, девушки. Что мы делаем для того, чтобы ситуацию поправить? Целая программа создана. Мы занимаемся этим постоянно, эти инструменты совершенствуются», — сообщил глава государства.

В качестве примера Путин привел финансовую поддержку беременных женщин, которая продолжается до достижения ребенком 18 лет. Кроме того, существует материнский капитал, семейная ипотека с процентной ставкой 6%, а также развивается система поддержки материнства.

«Мы сможем сказать, что делаем что-то полезное, когда изменим тренд и добьемся показателей», — подчеркнул Путин.

В июле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время встречи с участниками Фестиваля новых медиа отметил, что средний коэффициент рождаемости в России находится на уровне 1,4%. Он подчеркнул, что это сопоставимо с европейскими странами и Японией, а также заявил, что правительство проделывает огромную работу и реализует целый набор мер для улучшения ситуации.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».