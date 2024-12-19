Реклама
Прямой эфир
Общество
Социальный фонд РФ досрочно выплатит часть пенсий за январь в конце 2024 года
Политика
В Совфеде объяснили отсутствие импульсов для встречи Путина и Трампа
Пресс-релизы
Электроника «Триколор» полетела в космос
Армия
Минобороны РФ показало кадры уничтожения разведывательных БПЛА в Харьковской области
Мир
СМИ сообщили о планах ЕС принять новые антироссийские санкции 24 февраля
Политика
Во Франции назвали СВО вынужденной мерой РФ из-за политики Запада
Армия
За неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 112 атак беспилотников ВСУ
Армия
Российские силы освободили Сторожевое в ДНР
Армия
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 300 военных и Abrams
Мир
Макрон утвердил новое правительство Франции
Общество
Синоптик спрогнозировал мокрый снег в начале недели в Москве
Экономика
Путин указал на рекордные темпы строительства жилья в РФ из-за льготной ипотеки
Общество
Дело возбуждено по факту взрыва на территории бывшего завода в Абакане
Общество
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном тумане и гололедице
Политика
В Госдуме назвали ограниченными ресурсы Молдавии для военной операции в Приднестровье
Спорт
Бывший футболист «Спартака» возглавил итальянскую «Монцу»
Мир
Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против РФ и Белоруссии
Армия
Пушилин заявил о взятии микрорайона Часова Яра под контроль ВС России
Сюжет:

Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вопрос демографии является одним из ключевых не только для России, но и для многих других стран. Об этом 19 декабря сообщил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Вопрос чрезвычайно важный. Это вообще один из ключевых вопросов для России, но не только для России <…>, но и для очень многих стран мира», — сказал президент.

По словам Путина, в период существования СССР уровень рождаемости составлял 2%, в то время как сейчас он упал до 1,41%. Он отметил необходимость повышения этого показателя до 2,1%.

«Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны, девушки. Что мы делаем для того, чтобы ситуацию поправить? Целая программа создана. Мы занимаемся этим постоянно, эти инструменты совершенствуются», — сообщил глава государства.

В качестве примера Путин привел финансовую поддержку беременных женщин, которая продолжается до достижения ребенком 18 лет. Кроме того, существует материнский капитал, семейная ипотека с процентной ставкой 6%, а также развивается система поддержки материнства.

«Мы сможем сказать, что делаем что-то полезное, когда изменим тренд и добьемся показателей», — подчеркнул Путин.

Глава для семьи: в России запретили чайлдфри и усыновление иностранцами
Штрафы за пропаганду составят от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для физлиц и для юридических — до 5 млн  

В июле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время встречи с участниками Фестиваля новых медиа отметил, что средний коэффициент рождаемости в России находится на уровне 1,4%. Он подчеркнул, что это сопоставимо с европейскими странами и Японией, а также заявил, что правительство проделывает огромную работу и реализует целый набор мер для улучшения ситуации.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024