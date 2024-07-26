Песков назвал уровень рождаемости в России катастрофическим для будущего нации

Уровень рождаемости в России достиг катастрофически низкого уровня и угрожает будущему нации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время встречи с участниками Фестиваля новых медиа. Видео 26 июля опубликовал Telegram-канал Мастерской новых медиа.

«Нас каждый год становится меньше, а справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости, он у нас находится на страшном месте, на 1,4», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что это сопоставимо с европейскими странами и Японией.

«Это катастрофически для будущего нации», — добавил он, уточнив, что многодетная мать — это герой.

В начале июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что снижение числа женщин репродуктивного возраста будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года.

В конце мая Голикова предложила переосмыслить программы повышения рождаемости в регионах. Она отметила, что суммарный коэффициент рождаемости в РФ по итогам 2023 года составляет 1,41%, а согласно задаче президента России Владимира Путина к 2030 году этот показатель должен достигнуть 1,6%, а к 2036-му — 1,8%.