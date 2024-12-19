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Пушилин назвал провокацией обстрел Горловки боевиками ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) в день проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным является провокацией. Об этом 19 декабря сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодняшняя агрессия украинских боевиков в день прямой линии президента России носит провокационный характер», — отметил Пушилин Telegram-канале.

По его мнению, возможны новые атаки украинцев по мирному населению. Глава ДНР подчеркнул, что это происшествие не останется безнаказанным.

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В этот же день Пушилин сообщил, что число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Горловки возросло до девяти человек. По словам его словам, в случае необходимости раненые будут направлены в Донецк.

10 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что попытки украинских боевиков атаковать Горловку не имеют никакой военной целесообразности, однако до сих пор не прекращаются.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории России, особенно ее новые регионы, на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.

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