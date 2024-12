Большие ожидания: что анонсировали на церемонии The Game Awards

Это событие игроки по всему миру ждут чуть ли не больше, чем подарков под елку. В театре Peacock в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония The Game Awards. Помимо вручения номинаций «Игра года» и других, на мероприятии традиционно анонсируют многочисленные трейлеры предстоящих проектов. Про основные проекты — в статье «Известий».

The Witcher 4

CD Projekt Red представила, пожалуй, один из самых крупных анонсов The Game Awards, показав кинематографичный трейлер The Witcher 4. В центре сюжета — дочь Геральта «ведьмачка» Цири. С момента событий «Ведьмака 3» прошло несколько лет, и теперь настала ее очередь взять на себя роль главной ведьмачки, а также связанные с этим навыки и бремя.

Elden Ring: Nightreign

From Software удивила публику трейлером кооперативного спин-оффа экшен-RPG Elden Ring: Nightreign, в котором показаны несколько Потускневших, сражающихся с огромными боссами в Междуземье.

Ninja Gaiden: Ragebound

Студия Dotemu вместе Koei Tecmo и разработчиками метроидвании Blasphemous выпустят новую часть экшена Ninja Gaiden — первую за долгое время. Ninja Gaiden: Ragebound объединит классический сюжет и геймплей серии с глубиной и напряженностью современных игр. Судя по трейлеру, геймерам обещают экшен в сайд-скроллер жанре и насыщенную пиксельную графику. Релиз запланирован на лето 2025-го.

Slay The Spire 2

Продолжение культовой инди-игры в жанре RPG с карточной механикой от студии Megacrit. Новая часть выйдет в раннем доступе в 2025 году. Продолжение создается на новом движке, и вся структура заранее строится с учетом модостроения.

Thick As Thieves

Новый многопользовательский стелс-экшен от Уоррена Спектора, одного из создателей легендарных игр Thief и Deus Ex. Игроки смогут выбрать один из нескольких архетипов персонажей и соревноваться с другими ворами в криминальном мире теней. Действие разворачивается в мегаполисе 1910-х годов. Осторожно, город полон интриг.

Shadow Labyrinth

Метроидвания-новинка от студии Bandai Namco. Игроку предстоит исследовать опасный мир в роли закутанного в плащ персонажа по имени Мечник № 8, сопровождаемого роботом, который напоминает Пакмана . Релиз запланирован на 2025 год для ПК и консолей.

Kyora

Многопользовательская игра от разработчиков Core Keeper. В трейлере показаны персонажи, исследующие глубины древности. Каждый пиксель может стать инструментом для создания чего-то нового. Игроку предстоит добывать ценные ресурсы, создавать волшебные жезлы, сражаться с могущественными врагами и менять мир вокруг себя. Получится ли из Kyora достойный конкурент Terraria, покажет время.

Re/Match

Студия Sloclap анонсировала новый проект — аркадный футбольный симулятор с игровым полем, окруженным стенами. Пользователю нужно выполнять зрелищные трюки. Выглядит как свежий взгляд на онлайн-футбол с захватывающим экшеном.

Solasta 2

Solasta 2 погрузит игроков в борьбу с темными силами под предводительством злой колдуньи Шэдвин. Эта пошаговая тактическая RPG выйдет в следующем году.

Проект Фумито Уэды

Фумито Уэда, создатель Ico, Shadow Of The Colossus и The Last Guardian, к изумлению всех, представил короткий анонс своей следующей игры. Безымянный проект, похоже, будет научно-фантастическим приключением, в котором придется карабкаться по огромным строениям и спасаться от гигантской волны.

The Outer Worlds 2

Студия Obsidian Entertainment, выпустившая Alpha Protocol и Fallout: New Vegas, анонсировала сиквел своей космической RPG. Задача игрока — докопаться до причины возникновения разрушительных разломов, которые грозят полным уничтожением человечества. Расследование приводит в Аркадию, где возникла технология скачкового двигателя, и теперь судьба всей колонии — а в конечном итоге и галактики — зависит от вас. Игра выйдет на ПК, Xbox Series, PS5.

Split Fiction

Новый проект от Hazelight Studios и Юсефа Фареса и еще одно кооперативное приключение в духе It Takes Two и No Way Out. На этот раз игроки будут руководить двумя писателями: один пишет научную фантастику, другой — фэнтези. Герои должны преодолевать уровни, переключаясь между жанрами, чтобы выбраться из симуляции, в которой они застряли.

Steel Hunters

Авторы World of Tanks, небезызвестная студия Wargaming, работают над Steel Hunters. Это многопользовательский экшен на 12 игроков, сочетающий элементы королевской битвы и экстракшен-шутера. Игроки управляют массивными робомехами-охотниками и сражаются за Старфолл, редкое вещество, которое питает постапокалиптический мир.

Новая Virtua Fighter

Sega подтвердила выход новой части файтинга Virtua Fighter. Разработкой займется студия Ryu Ga Gotoku, известная по франшизе Yakuza/Like A Dragon.

Project Century

Ryu Ga Gotoku также представила геймплейный трейлер Project Century, игры от третьего лица, история которой происходит в Японии в 1915 году. Судя по ролику, игра будет более мрачной, чем последние части Yakuza — вселенной, где до этого разворачивалось действие игр студии.

Turok: Origins

Классическая серия шутеров от первого лица с Nintendo 64, Turok, возвращается благодаря Saber Interactive и Universal. Дебютный трейлер показал трех воинов, сражающихся с ордами разнообразных динозавров.

Screamer

Одним из самых неожиданных анонсов церемонии стало возрождение классической гоночной серии Screamer. Новая игра получит аниме-стилистику и выйдет в 2026 году.

Onimusha: Way Of The Sword

Capcom удивила аудиторию возвращением героя Саманосуке в игре Onimusha: Way Of The Sword . Зловещие тучи Малиса окутали Киото, столицу Японии периода Эдо. Игроку предстоит показать искусное владение мечом на беспощадном поле боя. Выход проекта стоит ждать в 2026 году.

Stage Fright

Следующая игра от разработчиков Overcooked. Это кооперативное приключение, в котором два героя должны избегать враждебных пришельцев в разных мирах. Действия одного персонажа могут помогать или мешать другому.

Intergalactic

Легендарная студия Naughty Dog представила свою следующую игру — Intergalactic: The Heretic Prophet. Экшен расскажет об охотнице за головами, застрявшей на негостеприимной планете. Геймдиректором станет Нил Дракманн, а композиторами — Трент Резнор и Аттикус Росс. Игра находится в разработке чуть ли не с 2020 года, но дата релиза пока не сообщается.

Mafia: The Old Country

Первый геймплейный трейлер Mafia: The Old Country, в котором можно посмотреть на перестрелки, а также церемонию посвящения в «семью», вокруг которой будет разворачиваться сюжет.

Продолжение Okami

Студия Capcom подтвердила разработку продолжения Okami. Проектом занимается Хидэки Камия, автор оригинальной игры. Экшен-приключение про божественного волка находится на ранней стадии производства.

Dave The Diver In The Jungle

Приключение Dave The Diver по праву можно назвать одной из самых ироничных игр уходящего года. Новая часть перенесет игроков в джунгли. Пока неясно, является ли In The Jungle дополнением или это полноценный сиквел. Выход намечен на конец 2025 года.

g