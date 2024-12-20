Денежный простой: в России выросли ценовые ожидания предприятий

Ценовые ожидания предприятий РФ в декабре выросли, обновив локальный максимум, следует из оперативной справки по результатам опроса компаний Банком России. В ноябре этот показатель увеличивался третий месяц подряд и достиг локального максимума с мая 2022 года. Ценовые ожидания находились существенно выше значений 2017–2019 годов, когда инфляция была вблизи цели, подчеркивал регулятор. С чем связаны такие результаты и подтолкнули ли они ЦБ еще больше ужесточить денежно-кредитную политику (ДКП) — в материале «Известий».

Причины ожиданий

Все последние месяцы ценовые ожидания отечественных предприятий росли, причем стремительно, и тому есть вполне логичные объяснения, сказал «Известиям» советник президента Московской ассоциации предпринимателей, эксперт ГД и ЦБ РФ, академик РАЕН, доцент ГУУ Константин Андрианов.

— Рост ценовых ожиданий и его нарастание является прямым следствием продолжающегося в российской экономике роста цен и его активизации. Это, что называется, цепная реакция, ценовая спираль: рост цен провоцирует рост ценовых ожиданий, который, в свою очередь, провоцирует рост самих цен. Но почему же в России продолжают расти сами цены? Продолжительный и нарастающий рост инфляции — это прямой результат запредельно высокой ключевой ставки (и, как следствие, барьеров для привлечения кредитных ресурсов на расширение производства и его удешевления), — отметил Константин Андрианов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Пытаясь бороться с так называемой инфляцией спроса повышением ключевой ставки, Банк России провоцирует еще больший рост инфляции издержек, считает эксперт.

— Повышая ключевую ставку, ЦБ лишь увеличивает кредитные ставки и производственные издержки промышленников и, как следствие, подливает масло в «инфляционный огонь» (сейчас ставки по банковским кредитам для производственных предприятий достигают 30% и более, что в шесть и более раз выше средней рентабельности в российской обрабатывающей промышленности), — пояснил эксперт. — И это подтверждает Росстат, по данным которого, индекс цен производителей промышленных товаров (который является одним из индикаторов роста издержек в экономике), рос практически весь текущий год (в минувшем ноябре вырос на 1,5% по отношению к октябрю) и продолжает расти.

За период с июля 2023-го по октябрь 2024 года Банк России уже восемь раз поднимал ключевую ставку, в совокупности увеличив ее почти в три раза, напомнил Константин Андрианов.

Рост инфляционных ожиданий производителей связан с ростом издержек, в первую очередь, дефицитом кадров на рынке, высоким ростом номинальных заработных плат (за девять месяцев 2024 года они выросли на 18,0% г/г), а также возможностью переложить возросшие издержки на потребителей, добавила в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ Президентской Академии Юрий Перевышин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Потребители по-прежнему предъявляют высокий спрос как на товары (рост оборота розничной торговли за 10 месяцев 2024 года составил 7,5% г/г), так и на услуги (за 10 месяцев 2024 года объем платных услуг населению вырос на 3,4% г/г), обеспеченный растущими доходами и кредитами, — объяснила она.

Такие ценовые ожидания предприятий связаны примерно с тем же, что и рост инфляционных ожиданий граждан — в частности, кадровый голод, ограничения предложения, а также рост издержек поддерживают инфляционную волну, подтвердил «Известиям» главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

— Важно, что опросы предприятий скорее относятся к оценкам будущих цен (спроса) на собственную продукцию, и поэтому во многом «зеркалят» потребителей. Не менее важно, что в этом индексе более значимы товары (как промышленные, так и сырьевые) и менее значимы, чем для потребителей, имеют значение услуги, — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Влияние глобальных трендов, таких как рост цен на сырьевые товары и усиление санкционного давления, способствует увеличению затрат предприятий, отметил в беседе с «Известиями» руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Устойчивый внутренний спрос на фоне адаптации бизнеса к новым реалиям также подталкивает компании к пересмотру цен.

Дефицит рабочей силы, рост тарифов монополий, девальвация рубля и высокие ставки фондирования по спирали раскручивают инфляционные ожидания не только населения, но и корпораций, заметил в беседе с «Известиями» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— Негативные ценовые тренды в экономике вынуждают Центробанк действовать. Ключевая ставка и так высокая, а в пятницу может оказаться еще выше. Наиболее вероятные +200 б.п. до 23% годовых как раз и отразят опасения предприятий, — считает он.

Перспективы изменений

Рост ценовых ожиданий предприятий станет еще одним аргументом в пользу повышения ключевой ставки, отметил Юрий Перевышин. Именно компании устанавливают цену на свою продукцию, и их инфляционные ожидания в условиях положительного разрыва выпуска заслуживают большего внимания со стороны регулятора по сравнению с ситуацией, когда потребительский спрос стагнирует.

— В сложившейся ситуации единственный путь к обеспечению устойчивой ценовой стабильности — продолжение структурной трансформации экономики на базе построения экономики предложения. В то же время для формирования экономики предложения необходим комплекс мер по обеспечению доступа российских компаний (и, прежде всего, реального сектора отечественной экономики) к финансовым ресурсам по доступным для них ставкам, — подчеркнул Константин Андрианов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В этом случае, по его словам, расширение предложения товаров и услуг будет способствовать установлению баланса между спросом и предложением (о необходимости которого говорит руководство Банка России), обеспечивая тем самым ценовую стабильность в долгосрочной перспективе.

— В нынешней ситуации в российской экономике требуется принципиальный пересмотр текущей ДКП Банка России и ее разворот в сторону кардинального смягчения (снижение ключевой ставки до уровня 4–5% — в пределах рентабельности большинства отраслей промышленности и целевого ориентира по инфляции. Это необходимая мера для обуздания инфляции и предотвращения спада промышленного производства и всей российской экономики, что в современных условиях антироссийской военно-политической и санкционной агрессии является вопросом сохранения политической и социально-экономической стабильности в России, и обеспечения экономической безопасности и суверенитета страны, — заметил Константин Андрианов.

Декабрьские ценовые ожидания предприятий, близкие к уровням марта-апреля 2022 года — не самый хороший сигнал с точки зрения денежно-кредитной политики, сказал «Известиям» директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Эти ожидания построены на оценке компаниями динамики собственных издержек (тоже на локальном максимуме), издержек других компаний, а также прогнозом, что эти издержки будут перенесены в конечные цены. Ценовые ожидания предприятий я бы назвал одним из трех главных показателей инфляционных ожиданий, поэтому, думаю, что рост этой цифры будет обсуждаться на заседании по ключевой ставке и действительно, скорее в контексте ужесточения, — считает эксперт.

«Известия» направили запрос в Центробанк, но на момент публикации ответ получен не был.