Экс-посла РФ в США Антонова назначили советником главы ВТБ

Бывший посол России в США Анатолий Антонов стал советником главы банка ВТБ Андрея Костина. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба организации.

«На новом посту Анатолий Антонов сосредоточится на содействии дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами и координации участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС», — говорится в сообщении ВТБ.

В кредитной организации добавили, что опыт Антонова особенно важен для ВТБ в условиях активного взаимодействия банка с партнерами из стран Глобального Юга, которые интересуются реализацией проектов в РФ.

Анатолий Антонов был назначен послом России в США в августе 2017 года. 5 октября 2024 года он завершил работу в качестве посла РФ в США и покинул американскую территорию. 10 октября президент России Владимир Путин официально освободил Антонова от обязанностей посла в Вашингтоне и постоянного наблюдателя РФ при ООН.

7 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия своевременно назначит своего посла в США. Он отметил, что о каком-либо понижении уровня российского диппредставительства в США речи не идет. 11 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия отправила запрос на предварительное согласование кандидатуры своего нового посла в Соединенных Штатах. Других подробностей дипломат не привел.

С 2011 по 2016 год Антонов занимал должность заместителя министра иностранных РФ. С 2011 по 2016 год он являлся замминистра обороны России.