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Вратарю «ПСЖ» наложили 10 швов из-за полученной во время игры с «Монако» травмы

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Фото: REUTERS/ALEXANDRE DIMOU
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Вратарь французского футбольного клуба (ФК) «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») Джанлуиджи Доннарумма 18 декабря получил травму головы в ходе игры против ФК «Монако». Соперник пострадавшего Стефан Синго нанес непреднамеренный удар шипами бутс по лицу Доннаруммы.

Защитник монегасков пытался перепрыгнуть через вратаря французов, когда тот поймал мяч. Однако Синго случайно попал шипами по правой щеке Доннаруммы.

Голкипер «ПСЖ» получил оперативную медицинскую помощь — ему было наложено 10 швов, добавляет «Спорт-Экспресс».

Вратарь «Пари Сен-Жермен» после травмы, полученной им на 21-й минуте, был заменен на футболиста из России Матвея Сафонова.

На момент инцидента счет был 1:0 в пользу «ПСЖ». По итогам матча победил французский клуб со счетом 4:2. Судья нарушений со стороны «Монако» не отметил.

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Накануне, 18 декабря, сообщалось, что российский форвард Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», может вернуться к игре до рождественской паузы.

Россиянин получил травму в третьем периоде матча против «Юты» 19 ноября. Хоккеист повредил колено в столкновении с форвардом команды соперника Джеком Макбэйном и был вынужден покинуть лед.

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