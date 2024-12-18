Всему Головин: россиянин пытается помочь «Монако» в борьбе за золото

Намеченный на 18 декабря матч 16-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» — «Пари Сен-Жермен» станет одним из ключевых в европейском сезоне для российских легионеров — Александра Головина и Матвея Сафонова. Первый вместе с «Монако» попытается зацепиться за возможность приблизиться к лидирующему в Лиге 1 ПСЖ, который, если избежит поражения в предстоящей встрече, существенно повысит шансы Сафонова стать чемпионом Франции в первый же свой сезон за границей.

Между тем «Гавр» Далера Кузяева движется к вылету из высшего французского дивизиона, Федор Чалов начал регулярно забивать за греческий ПАОК, Даниил Худяков закрепляется в основе австрийского «Штурма», а Василий Березуцкий с побед начал самостоятельную тренерскую карьеру в азербайджанском «Сабахе».

Головин

28-летний российский полузащитник, как и в предыдущие сезоны, остается одним из лидеров «Монако». Не случайно на днях он был признан лучшим футболистом России 2024 года по версии «Спорт-Экспресса». Даже травма, из-за которой Головин пропустил часть предсезонки, не помешала ему быстро набрать форму. Монегаски удачно начали чемпионат и даже к середине октября лидировали, имея равное количество очков с ПСЖ.

Но затем несколько обидных осечек отдалили их от самого богатого клуба Франции, который выиграл три последних чемпионата. Под конец первого круга «Монако» отстает от парижан на семь очков и делит второе–третье место с «Марселем». Чтобы сохранить шансы на чемпионство, команде Головина желательно обыграть дома ПСЖ.

— Головин уже не первый год однозначно является лучшим игроком России, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник сборной России и французских «Страсбурга» и «Кана» Александр Мостовой. — Он на голову выше тех ребят, которые выступают в РПЛ, поскольку играет в чемпионате с другими скоростями и другого уровня исполнителями. Особенно это бросается в глаза, когда Александр приезжает в сборную — он в 10 раз быстрее принимает решения на поле, чем партнеры по команде. Это закономерно с учетом каждодневной практики в очень сильном и непростом чемпионате, где он один из лидеров не самого последнего клуба, который при удачном стечении обстоятельств может побороться за золото.

Сафонов

Мало кто верил, что вратарь сборной России будет много играть в составе ПСЖ при наличии Джанлуиджи Доннаруммы — одного из сильнейших в мире голкиперов, ставшего главным творцом победы сборной Италии на чемпионате Европы в 2021 году.

Однако первые полгода во Франции прошли для Сафонова не так плохо в плане игрового времени. Несколько раз главный тренер парижан Луис Энрике проводил ротацию среди вратарей, дав Матвею сыграть в национальном первенстве четыре полных матча. Два из них россиянин отыграл без пропущенных мячей, принеся домашние победы над «Лансом» (1:0) и «Тулузой» (3:0). Ранее были выездная ничья с «Реймсом» (1:1) и домашняя победа над «Ренном» (3:1).

Выходил 25-летний вратарь в старте и в Лиге чемпионов. Сначала в сентябрьском первом туре он отыграл на ноль и принес минимальную домашнюю победу над испанской «Жироной». А в конце ноября ему доверили сыграть в выездном топовом матче с мюнхенской «Баварией» (0:1). Там случилось минимальное поражение из-за гола, пропущенного парижанами отчасти из-за ошибочных действий Сафонова. При этом он совершил несколько спасений и в целом получил неплохие отзывы со стороны местных СМИ и экспертов.

Однако с тех пор Матвей присел в запас, и играл уже только Доннарумма, который, скорее всего, выйдет на поле и в матче с «Монако». Тем не менее если ПСЖ выиграет в очередной раз чемпионат Франции, этот титул в списке достижений Матвея не будет простой формальностью, так как он уже четверть матчей провел в основе.

— Сафонов уже прошел адаптацию в новой команде, — отметил в разговоре с «Известиями» тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. — Уровень его мастерства растет, но всегда есть, где еще работать, в чем прибавлять. Во время сентябрьского визита в сборную было заметно, как прогрессирует во Франции Матвей. В ПСЖ на другом уровне профессионализм, самоподготовка и дисциплина. Понятно, что там другая среда, другой язык, команда, класс футболистов. Поэтому Сафонову еще много работы предстоит, чтобы закрепиться в составе лидера чемпионата Франции. Но при соответствующем желании у него это может получиться.

Кузяев

Еще полтора года назад, когда 31-летний футболист покидал «Зенит» и уезжал в ряды провинциального французского клуба, было ясно, что, скорее всего, ему предстоит борьба за выживание. В прошлом сезоне Кузяев был одним из лидеров «Гавра» и сыграл существенную роль в сохранении прописки в Лиге 1. В нынешнем чемпионате он часто стал терять место в основе.

А его клуб стремительно мчится в сторону низшего дивизиона. Хотя старт чемпионата не предвещал больших проблем. Да, в первом туре случился домашний разгром от ПСЖ (1:4), но учитывая класс соперника, паники это не вызывало. Дальше были две победы подряд — в гостях над «Сент-Этьеном» (2:0) и дома над «Осером» (3:1). Казалось, что «Гавр» способен без особых проблем закрепиться в середине таблицы.

Но в следующих 12 турах команда Кузяева проиграла 10 матчей и всего дважды победила. И сейчас «Гавр» находится на предпоследнем, 17-м месте. Отставание от спасительной 15-й строчки составляет всего одно очко, но пока тенденция такая, что клуб тонет всё глубже. Последние два матча Кузяев провел на скамейке запасных, а его команда проиграла.

Всего в нынешнем чемпионате Далер провел 11 матчей, из них пять в старте, и лишь в трех отыграл от начала до конца. Причем последняя победа — в гостях над конкурентом по борьбе за выживание «Нантом» (2:0) в конце ноября — была одержана «Гавром», когда Кузяев отыграл весь матч целиком.

— Отъезд в «Гавр» изначально был авантюрой — маленький клуб, маленький город, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Но у наших ребят есть какое-то патологическое желание любой ценой уехать в Европу. К сожалению, поколение Кузяева так воспитали через СМИ и пример более старших товарищей, которые уезжали в совершенно другое время и в других экономических условиях. Вот и Далер решил себя попробовать после жизни в Питере и борьбе за титулы с «Зенитом». Попробовал. В первый сезон вышло неплохо, но сейчас провал. Причем не у самого Кузяева, а у клуба, который к тому же не дает толком играть Далеру. Не стал бы исключать, что зимой или летом он вернется в Россию.

Чалов

После летнего перехода адаптация российского нападающего шла долго. Первый гол в чемпионате Греции за ПАОК Чалов забил еще в сентябре, когда красивым ударом пяткой поразил ворота «Волоса» (4:1). Но до конца ноября этот мяч оставался единственным для него в новой команде.

Однако в последние три недели Федора прорвало — два голевых паса в чемпионате и два гола в Лиге Европы. 24 ноября он отдал голевую передачу в выездном матче чемпионата Греции против «Астераса» (2:1). Четыре дня спустя забил в гостях латвийскому РФШ в Лиге Европы (2:0). 8 декабря своим пасом поучаствовал в выездном разгроме «Пансерраикоса» в национальном первенстве. А 12 декабря голом помог дома разгромить венгерский «Ференцварош» (5:0).

ПАОК имеет хорошие шансы выйти в раунд плей-офф Лиги Европы. Окончательно места там распределятся по итогам двух последних туров общего этапа, которые пройдут в конце января. В чемпионате Греции вместе с Магомедом Оздоевым Чалов помогает своей команде идти в группе лидеров. Клуб из Салоников сейчас третий, но от идущего первым «Олимпиакоса» отстает лишь на одно очко. Всего в чемпионате сыграно 15 туров из 26, по итогам которых шесть лучших команд разыграют медали в двухкруговом финальном раунде из 10 туров.

— Хочется надеяться, что результативность в последних матчах поможет Федору обрести уверенность и более стабильно забивать и отдавать передачи в Греции, — сказал «Известиям» бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха. — Он неплохо себя проявляет в последнее время, но от него требуется стабильность. Если Чалов ее проявит, то станет одним из лидеров клуба.

Худяков

20-летний вратарь лишь недавно дебютировал за «Штурм». В чемпионате Австрии он полностью провел два выездных матча — ничья с «Альтахом» (1:1) и победа над «Сваровски Тироль» (3:0). Также Худяков дважды сыграл в Лиге чемпионов, отыграв на ноль дома против «Жироны» (1:0) и проиграв в гостях французскому «Лиллю» (2:3).

Таким образом, Даниил неплохо воспользовался тем, что у основного вратаря голландца Кьелла Схерпена случилась операция на колене, из-за которой он выбыл до конца года. В чемпионате Австрии клуб из Граца лидирует после 16 туров с трехочковым отрывом от ближайшего преследователя в лице венской «Аустрии». Всего до марта командам осталось сыграть по шесть матчей, после чего весной чемпион определится по итогам турнира с участием шести лучших клубов. Пока же национальное первенство ушло на двухмесячную паузу и возобновится в феврале.

— Нельзя говорить, что Даня полностью адаптировался и выглядит уверенно, — сказал «Известиям» бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев. — Чувствуется, что он еще волнуется, но в целом можно положительно оценить его выступление. Хотя в матче с «Лиллем» где-то не выручил. Но я со сдержанным оптимизмом смотрю на его перспективы в Австрии. Он не жалеет, что переехал туда, тем более шел за игровой практикой, которой в последний год не было в «Локомотиве». Важно, что Худяков понимает: всё зависит от него. Да, будет непросто после паузы выиграть конкуренцию у более опытного коллеги, но я надеюсь, что Даня воспользуется ситуацией и сможет начать вторую часть сезона в основе.

Березуцкий

Василий Березуцкий до ноября никогда не работал главным тренером. Закончив карьеру футболиста в 2018 году, он вместе с братом ассистировал Леониду Слуцкому в голландском «Виттесе». Потом работал в штабе Виктора Гончаренко в ЦСКА и «Краснодаре», возвращался в ЦСКА помогать своему брату Алексею. А уходящий год вновь провел в помощниках у Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа».

25 ноября 42-летний специалист начал самостоятельную карьеру, подписав на два с половиной года контракт с азербайджанским «Сабахом». В трех первых матчах он одержал две победы и один раз сыграл вничью в национальном чемпионате. Его команда идет на пятом месте.

А в Швейцарии восстанавливается после травмы полузащитник «Сьона» Антон Миранчук. Он выбыл в середине ноября и должен вернуться в строй ближе к концу декабря.