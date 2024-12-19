Глава МИД Латвии возмутилась говорившим с нею на русском таксистом с Украины
Глава МИД Латвии Байба Браже раскритиковала сервис такси за то, что водитель во время поездки мог разговаривать c нею только на русском языке. Об этом она сообщила 19 декабря в своих социальных сетях.
«Русский язык не должен быть единственным языком общения», — отметила Браже в социальной сети X (бывш. Twitter).
Министр также уточнила, что водитель был украинским беженцем, который не владел латышским языком. Компания местного агрегатора Bolt принесла Браже извинение.
28 ноября экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс в беседе с «Известиями» рассказал, что республика всегда будет чувствовать соседство с Россией, в то время как нынешнее поколение латвийских политиков не осознает, какую роль она сыграла в независимости страны. Он добавил, что брань в отношении русских и категоричный отказ разговаривать по-русски, демонстрируют низкий уровень самосознания современных жителей Латвии.
Ранее, 30 октября, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о досудебных претензиях РФ к Латвии за дискриминацию русских. Она уточнила, что нарушения властями республики Конвенции о запрете расовой дискриминации выражаются в ущемленном статусе русских как неграждан, запрете в Латвии образования на русском языке и его вытеснении из всех сфер общественной жизни, стирании исторической памяти о борьбе с нацизмом, восхвалении нацистских преступников и прочих недопустимых проявлениях русофобии.