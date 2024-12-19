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Пушилин назвал Зеленского обузой для Трампа

Пушилин: Зеленский похож на чемодан без ручки, но он сделал ставку не на того
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, стал обузой для команды избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом 19 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Зеленский похож на чемодан без ручки. И его, конечно, пугают безрадостные перспективы, поэтому он старается использовать общение с 47-м президентом США, чтобы хоть как-то оправдаться перед ним. Ведь он сделал ставку, поставил всё не на того человека, а Трамп такое вряд ли простит», — сказал он «РИА Новости».

Пушилин отметил, что постоянные «метания» украинского президента и его обращения к действующему президенту США Джо Байдену по вопросу членства Украины в НАТО выглядят, как «попытка запрыгнуть в поезд, который давно ушел».

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Ранее, 17 декабря, американский политолог Фрэнсис Фукуяма в интервью журналу Le Point заявил, что Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине за счет интересов Киева. Фукуяма отметил, что Украина может предложить территориальные уступки в обмен на гарантии вступления в НАТО, однако лидеры стран Европы могут не пойти на это из-за дополнительных военных обязательств.

13 декабря спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог допустил завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы. По его словам, избранный президент США способен на решительные действия по урегулированию конфликтов.

До этого, 29 ноября, в Службе внешней разведки указали на желание НАТО заморозить конфликт на Украине для восстановления Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что Запад может планировать использовать это для восстановления украинской армии и подготовки к будущему наступлению.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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