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Многоженец с 14 детьми Сухов рассказал об обстановке в его семье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Многоженец и многодетный отец Иван Сухов рассказал «Известиям» об обстановке в его семье и о том, почему его семейное положение вызвало ажиотаж в обществе.

«Девчонки у меня молодцы. Жены любят меня, я люблю их. Всё у нас хорошо, замечательно. Все друг друга уважаем, нет проблем никаких», — сказал Сухов.

По его мнению, пристальное внимание к его семье связано с «бушующим феминизмом», которому Запад учит россиян, призывая не рожать детей.

Также он отметил, что в России можно прокормить семью на небольшие деньги.

«Если грамотно жить и по магазинам самому ходить, если самим всё готовить, можно замечательно и на юга мотаться каждый год. Государство обеспечивает, помогает хорошо многодетным семьям», — заявил отец 14 детей и подчеркнул, что Россия — единственная страна, в которой можно родить много детей и хорошо жить.

Сухов также считает, что люди забывают, что счастье — в детях.

«Наверное, слишком много комфорта у людей, они «с жиру бесятся» и не рожают детей: бегут за разными курортами, машинами, деньгами. <...> Потому что никакие деньги в жизни не сделают тебя счастливым, как твои родные дети», — поделился он.

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Ранее, 18 декабря, многоженец с 14 детьми рассказал о проверке в отношении его семьи после резонансного интервью и просьб общественности провести проверку. По его мнению, на нем кто-то пиарится.

До этого, 18 декабря, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила о планах посетить с проверкой семью столичного многоженца Ивана Сухова, у мужчины трое жен и 14 детей. Как рассказала омбудсмен, она не готова комментировать морально-этическую сторону ситуации, ей важно убедиться, что не нарушены права детей.

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