Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила о планах посетить с проверкой семью столичного многоженца Ивана Сухова: у мужчины три жены и 14 детей. Как рассказала 18 декабря омбудсмен, она не готова комментировать морально-этическую сторону ситуации, ей важно убедиться, что не нарушены права детей.

«Я у них уже была в гостях. Перед Новым годом еще раз с удовольствием схожу, поздравлю детей. И заодно проверим, где дети учатся, где проходят медицинские обследования и так далее, то есть нарушаются ли права детей. Других компетенций по отношению к этой семье у меня нет», — цитирует Ярославскую «РИА Новости».

Как рассказывал сам Сухов в интервью журналу The Voice 14 декабря, всего он является отцом 29 детей от 12 жен. Сейчас постоянно проживает с тремя женщинами и 14 детьми. Все размещаются в трехкомнатной квартире в Москве. Мужчина заявил, что его заработков хватает, чтобы обеспечивать всех членов семьи. Ярославская отметила, что, побывав впервые дома у семьи Суховых, не увидела никаких нарушений прав детей.

«Морально-этические оценки поведению Ивана и взрослых женщин давать не буду. Это не моя компетенция. Моя история, чтобы дети ни в чем не нуждались и не были нарушены их права. Этого не было», — добавила столичный омбудсмен.

В конце сентября 2019 года с предложением узаконить в России многоженство выступил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Он объяснил это тем, что такой шаг решил бы множество социальных проблем. По его мнению, легализация многоженства помогла бы избавиться от «греховности и блуда», а также могла бы стать «гарантом соблюдения прав женщин». В Совете по правам человека (СПЧ) тогда же заявили, что узаконивание многоженства в стране «откроет ящик Пандоры» — спровоцирует множество социальных проблем и правовых конфликтов.