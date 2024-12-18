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Многоженец с 14 детьми Сухов рассказал о проверке в отношении его семьи

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Фото: соцсети
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Столичный многоженец и многодетный отец Иван Сухов, внимание к которому приковано после резонансного интервью и просьб общественности проверить его семью, в беседе с «Известиями» 18 декабря подтвердил, что к нему приходили ответственные органы, но ему нечего скрывать. Мужчина заявил, что относится к таким визитам с пониманием.

«Кто-то придумал причину, написал заявление, службы реагируют. Это их работа. <…> Пускай приходят, проверяют, мне скрывать нечего», — сказал он.

Сухов добавил, что первая проверка, предположительно, прошла успешно, иначе уже сейчас «было бы всё по-другому», но «скорее всего, проверок еще будет куча». Многодетный отец полагает, что на нем кто-то пиарится.

Мужчина признался, что решился на интервью, чтобы показать, что «можно в России-матушке семью построить и быть счастливым даже при небольшом достатке».

«Несмотря ни на какие санкции, у нас всё прекрасно в стране. Можно прокормить большую семью, и нет никаких проблем и трагедий в этом вопросе. И это можно сделать только в России, в Европе вы столько детей не прокормите, с ума сойдете, у вас еще и детей там отберут», — уверен Сухов.

Мужчина добавил, что с тремя женами и 14 детьми в одной квартире «тесновато немножко», но семья живет в достатке, помимо этого, он заметил, что их семья расширяется, тем не менее не берет кредиты и не влезает в долги.

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Ранее, 18 декабря, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила о планах посетить с проверкой семью столичного многоженца Ивана Сухова, у мужчины — трое жен и 14 детей. Как рассказала омбудсмен, она не готова комментировать морально-этическую сторону ситуации, ей важно убедиться, что не нарушены права детей.

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