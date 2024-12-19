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Пушилин заявил об отсутствии иллюзий касательно мирных инициатив Трампа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Донецкой Народной Республике власти не испытывают иллюзий об урегулировании конфликта на Украине после того, как к власти придет избранный президент США Дональд Трамп. Об этом 19 декабря сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Опыт 2016 года нас заставляет не испытывать никаких иллюзий, особенно излишних, по поводу всех миротворческих изречений», — приводит «РИА Новости» слова Пушилина.

Он уточнил, что власти ДНР собираются наблюдать за реальными действиями Трампа после того, как он официально займет пост главы Белого дома. Пушилин добавил, что от действий избранного президента в украинском вопросе будут зависеть решения европейских государств.

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Ранее, 16 декабря, Трамп заявил о том, что он усердно работает над прекращением украинского конфликта и уже достиг «небольшого прогресса».

До этого, 13 декабря, команда Трампа заявила, что ведет переговоры с действующей администрацией и украинскими чиновниками о прекращении конфликта на Украине. Отмечалось, что республиканцем еще не было представлено конкретных планов мирного урегулирования.

В этот же день спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог допустил завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы. По его словам, избранный президент США способен на решительные действия по урегулированию конфликтов.

До этого, 3 декабря, был опубликован написанный в апреле «План Келлога» по урегулированию украинского конфликта, автором которого является будущий спецпосланник Трампа. По его мнению, необходимо прекратить политическую изоляцию РФ, оказание давления на Москву и Киев, а также начать стимулировать мирное урегулирование более активно. Келлог предложил сохранение освобожденных территорий Россией, ослабление санкций и нормализацию отношений с США.

29 ноября в Службе внешней разведки указали на желание НАТО заморозить конфликт на Украине для восстановления Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что Запад может планировать использовать временное замораживание конфликта для восстановления украинской армии и подготовки к будущему наступлению.

20 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заморозка конфликта на Украине не подходит России. При этом он отметил, что глава государства Владимир Путин готов к контактам и переговорам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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