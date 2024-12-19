Автомобиль насмерть сбил тигра на дороге в Хабаровском крае

В Хабаровском крае произошло столкновение автомобиля с тигром, хищник от полученных травм погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.

«По предварительным данным, 18 декабря около 23 часов неустановленный водитель неустановленного транспортного средства, двигаясь по федеральной автодороге А-370 Хабаровск – Владивосток на новой объездной в районе 3 км в сторону города Владивостока допустил наезд на тигра и в нарушение ПДД скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

При этом с места происшествия изъяты части бампера транспортного средства.

«Обстоятельства, транспортное средство и виновник устанавливаются», — пишет региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Сообщается, что недалеко от места происшествия был замечен еще один тигр. Возможен выход хищника на проезжую часть.

Ранее, 29 ноября, в Приморском крае произошло ДТП с участием автомобиля и тигра. Сообщается, что после столкновения животное убежало в лес.

До этого, 30 октября, в Приморье нашли попавшего в ДТП амурского тигра, угрозы его здоровью нет. На 396-м км трассы Находка – Ольга – Кавалерово – Лазо тигр выскочил из лесного массива на проезжую часть и столкнулся с автомобилем Toyota Platz.