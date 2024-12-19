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Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи

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Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer
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Великобритания намерена предоставить Украине новый пакет помощи на сумму $286 млн. Об этом 19 декабря сообщает Reuters.

По данным агентства, в новый пакет военной помощи киевскому режиму войдет оборудование для укрепления Военно-морского флота Украины на $115 млн, а именно малые катера, разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), беспилотные надводные суда, барражирующие боеприпасы и БПЛА для противоминной борьбы.

Также планируется передать оборудование противовоздушной обороны, включая радары, наземные средства создания ложных целей и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, на $85 млн. И на поддержку и запасные части для систем, ранее поставленных на Украину, направят $32 млн, а также $49 млн — на поставку более 1 тыс. систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками, на совместную закупку респираторов, оборудования для повышения защитных возможностей ВСУ.

«Великобритания также заявила, что предоставит Украине больше возможностей для военной подготовки», — говорится в материале издания.

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Ранее, 29 ноября, посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил, что линия Великобритании на поставки киевскому режиму дальнобойных ракет Storm Shadow может привести к усилению стратегических рисков и даже к столкновению ядерных держав. По его словам, политика Британии говорит о прямом ее участии в украинском конфликте против российской стороны.

До этого, 22 октября, Великобритания передала дополнительные $155 млн на поддержку военно-морских сил Украины. Как сообщили в пресс-службе премьер-министра страны Кира Стармера, данная инициатива осуществляется совместно с Норвегией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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