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СМИ узнали об утверждении исключающей двойное гражданство с РФ поправки в Чехии

Ceske Noviny: в Чехии утвердили поправку, исключающую двойное гражданство с РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Депутаты нижней палаты парламента Чехии приняли поправку, которая запрещает гражданам России параллельно получать второе гражданство в стране. Об этом 18 декабря сообщило агентство Ceske Noviny.

«Согласно поправке, власти могли предоставить чешское гражданство заявителям из России только в том случае, если они отказались от российского гражданства и доказали это», — говорится в материале.

Граждане РФ, которые захотят получить чешское гражданство, предварительно должны будут официально отказаться от российского. По мнению депутатов, данная поправка поможет снизить влияние России на Чехию.

Уточняется, что за принятие закона проголосовали 99 членов парламента из 177. При этом чтобы поправка вступила в силу, она должна пройти через верхнюю палату.

Помимо этого, на тех граждан, которые уже имеют чешское и российское гражданства, данная поправка распространяться не будет.

Ориентация — Запад: Чехия собралась пересмотреть отношения с Россией
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Ранее, 25 ноября, сообщалось о том, что с начала следующего года россияне, которые претендуют на чешское гражданство, должны будут сначала отказаться от российского.

До этого, 2 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям», что те 66 граждан Чешской Республики, которым президент страны Петр Павел разрешил вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), по-видимому, больше не нужны стране.

В июле Захарова назвала отказ Чехии признавать российские паспорта без биометрического чипа недружественным шагом. Она отметила, что данное решение нацелено на ухудшение отношений двух стран.

В том же месяце глава чешского МИДа Ян Липавский заявил, что Чехия больше не будет разрешать въезд россиянам, у которых нет биометрического загранпаспорта.

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