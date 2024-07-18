Захарова назвала недружественным шагом отказ Чехии признавать паспорта РФ

Россия рассматривает отказ Чехии признавать российские паспорта без биометрического чипа как недружественный шаг. Об этом заявила 18 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что данное решение нацелено на ухудшение отношений двух стран.

«Одностороннее решение чешских властей об отказе признавать российские паспорта без биометрического чипа мы расцениваем как очередной недружественный шаг, который имеет своей целью нанести дополнительный ущерб двусторонним отношениям и затруднить пребывание в стране российских граждан», — сообщила Захарова на брифинге.

Кроме того, дипломат заявила, что Прага продемонстрировала намерение находиться «в авангарде русофобской политики коллективного Запада».

Ранее, 4 июля, глава чешского МИДа Ян Липавский заявил, что Чехия больше не будет разрешать въезд россиянам, у которых нет биометрического загранпаспорта. Он напомнил о взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. По словам министра, у причастных к этому событию якобы были небиометрические паспорта.

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля 2021 года. Тогда власти Чехии обвинили Москву якобы в причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Из страны были высланы 18 российских дипломатов, которых признали сотрудниками российских спецслужб.

Обвинения в причастности к инцидентам во Врбетице в Москве категорически отвергли. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что отказ Праги публиковать отчет о случившемся — явное доказательство лжи. Кроме того, 20 апреля того года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления о причастности РФ к взрыву безосновательны и разрушительны для отношений между двумя государствами. По его словам, в целом в отношении России проводится «линия на недружественное воздействие».