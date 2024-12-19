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Киберпреступники начали использовать фишинговые сайты с «разблокировкой Viber»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Мошенники распространяют в Сети фишинговые ресурсы под видом «средств обхода блокировок» Viber. Новый способ обмана начался после того, как 13 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру на территории России, рассказал «Известиям» руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

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«До блокировки Viber активно использовался в качестве средства распространения вредоносного ПО, вымогательства и угроз. Теперь киберпреступники адаптировались к новостной повестке, мы уже отслеживаем случаи распространения вирусов-троянов, а также фишинга под видом установки «безопасной версии Viber» и удаления данных с аккаунтов», — отметил специалист.

Уже сейчас можно найти баннеры на сайтах и в соцсетях про «обход блокировки». Вскоре могут появиться приложения-двойники Viber в магазинах приложений, не исключил генеральный директор компании Phishman Алексей Горелкин.

«Популярность Viber у мошенников для атак на пользователей объясняется не только широким охватом потенциальных жертв, но также относительной простотой угона аккаунтов и первичной регистрации. Злоумышленники научились обходить системы защиты, что позволяет им продолжительное время общаться с жертвами с одного и того же аккаунта. Одна из причин в том, что в Viber сложнее сформировать жалобу на спам-рассылки и звонки», — сообщил специалист компании F.A.C.C.T. по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Фейкова грамота: в Сети появились фишинговые сайты с «разблокировкой Viber»

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