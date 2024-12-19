Мошенники в 19 раз чаще стали атаковать пользователей Telegram
В преддверии Нового года атаки мошенников на пользователей Telegram выросли в 19 раз. Только за ноябрь-декабрь 2024 года их число составило более тысячи, тогда как за аналогичный период прошлого года было зафиксировано всего 54 случая, рассказали «Известиям» в Координационном центре доменов .RU/.РФ.
Для взломов аккаунтов пользователей мошенники используют разнообразные схемы: это и фальшивые соцвыплаты к праздникам, и новогодние распродажи, и дешевые билеты на елки, концерты и спектакли, отметил руководитель проектов центра Евгений Панков. Так, например, в одном сценарии мошенники создают Telegram-каналы, в которых распространяют фейковые сообщения о возможностях получения россиянами «предновогодних выплат».
«Речь идет о якобы подписанном президентом указе о выплате всем россиянам 17 490 рублей, в других — о 10 000 рублей по вымышленной госпрограмме «Подарок в каждый дом». Чтобы придать большей правдоподобности, мошенники используют официальные формулировки и часто сопровождают посты фотографией президента России Владимира Путина», — сказал Евгений Панков.
После этого пользователям предлагают пройти «простую проверку» для получения выплаты. Как правило, это выглядит как переход по ссылке или отправка кода, который якобы нужен для подтверждения личности, пояснил он. По ссылке скрывается фишинговый сайт, где пользователя просят ввести номер телефона и код из SMS, который приходит от Telegram для входа в аккаунт. Таким образом мошенники получают доступ к аккаунту, пояснил он.
С продажей билетов на новогодние елки и концерты примерно такая же схема, добавил эксперт.
Telegram по сравнению с другими мессенджерами предоставляет пользователям вариативность в обмене информации: публичные каналы, публичные чаты, боты. Этим пользуются как реальные компании и добросовестные пользователи, так и мошенники, выдающие себя за первых и вторых, пояснил ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.
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Личное вторжение: атаки мошенников на пользователей Telegram выросли в 19 раз