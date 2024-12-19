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Израиль и ХАМАС вскоре могут подписать сделку по заложникам

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Фото: REUTERS/Stringer
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Израиль надеется вскоре вернуть удерживаемых в секторе Газа заложников, сейчас ведутся интенсивные переговоры по сделке с палестинским движением ХАМАС. Об этом «Известиям» сказали в офисе премьера страны Биньямина Нетаньяху.

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«Переговоры по освобождению заложников находятся в интенсивной фазе. Израиль надеется, что в ближайшем будущем все наши заложники смогут вернуться домой», — заявил «Известиям» советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Источник в ХАМАС отметил «Известиям», что соглашение в скором времени может быть достигнуто, если Израиль не будет выдвигать новые требования.

Телеканал Al Arabiya сообщил 18 декабря, что палестинское движение отказалось от требования полного вывода израильских войск из сектора Газа на первом этапе сделки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

След к концу тоннеля: переговоры о заложниках в Газе близки к завершению

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