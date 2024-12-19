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В МИД КНДР назвали действия США и союзников угрозой глобальной безопасности

МИД КНДР: действия США и союзников являются серьезной угрозой глобальному миру
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Фото: Global Look Press/Valerie Plesch
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Действия США и союзников являются серьезной угрозой глобальному миру и безопасности. Об этом 19 декабря сообщил представитель МИД КНДР.

«Враждебные действия США и их сателлитов являются не только простой политической провокацией, грубо нарушающей суверенитет независимых государств, но и серьезной угрозой, расшатывающей основу глобального мира и безопасности», — привело слова представителя Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кроме того, подчеркивается, что выпущенное заявление стран G7 по сотрудничеству КНДР и России не отражает действительность, в связи с чем Пхеньян выразил протест.

«[Пхеньян] выражает серьезную озабоченность и протест в связи с провокационными действиями своры гангстеров США и их сателлитов», — подчеркнул представитель МИД.

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Ранее, 23 ноября, глава пресс-службы министерства обороны КНДР заявил, что действия США на Корейском полуострове могут привести к войне с КНДР. По его словам, во избежание вооруженного столкновения США необходимо немедленно прекратить «провокационные действия».

22 ноября председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын заявил, что Корейский полуостров никогда не сталкивался с настолько большим риском ядерного конфликта. По его словам, США расширяют систему военного альянса по совместному использованию ядерного оружия с целью сдержать мощь Пхеньяна. Глава КНДР указал, что пытался наладить отношения с Вашингтоном, однако это только подтвердило американскую «враждебную политику».

Ким Чен Ын 18 ноября призвал к обеспечению полной военной подготовки в стране. Выступая на слете командиров и политруков батальонов КНА, глава КНДР осудил действия США на Корейском полуострове, которые ведут к усугублению ситуации из-за усиления военной мощи и расширению альянсов.

До этого, 5 ноября, заместитель директора департамента центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что нарушение паритета сил на Корейском полуострове приведет к войне. Сестра Ким Чен Ына напомнила о рекордном количестве размещений стратегических средств США в регионе за последнее время, включая визит атомного авианосца.

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