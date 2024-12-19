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Власти отложили треть расходов бюджета на конец года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Расходы бюджета в IV квартале 2024 года составят рекордные 13,9 трлн рублей. Из всего объема трат казны — это 34,8%. Такая динамика свидетельствует о неравномерности использования денег в течение года, говорится в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета за январь–сентябрь текущего года («Известия» его изучили).

Не сошлось: дефицит российского бюджета держится на уровне минимальных значений
Однако на декабрь намечены масштабные траты

Уже к середине декабря уровень расходования бюджетных средств выше, чем в 2023 году, и составляет 35,5 трлн, или 88,6% всех трат, сообщили «Известиям» в Минфине.

Как правило, в конце года больше всего расходов приходится на декабрь, подтвердили в ведомстве. Это связано с перечислением зарплаты, денежного содержания и пенсий, а также платежами по обслуживанию госдолга и завершением расчетов по госконтрактам, добавили там.

Кроме того, крупная сумма трат оказалась перенесена на конец года, так как летом власти пересмотрели бюджетные параметры, отметила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Анна Чалова. По сравнению с изначальным планом прогнозируемые траты казны в 2024 году при пересмотре увеличили на 2,7 трлн.

«Неравномерное расходование негативно сказывается на бюджетном процессе и уровне цен. За короткое время в экономику «впрыскивается» значительный объем денег, из-за чего растет и инфляция, и объем неосвоенных средств», — отметила Алла Чалова.

В результате это ведет к росту ключевой ставки, которая вместе с тем всё меньше сдерживает стоимость товаров и услуг, добавил кандидат экономических наук Андрей Бархота.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Великий потом: власти отложили треть расходов бюджета на конец года

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