В подмосковном Красногорске произошли два массовых ДТП на трассе М9 «Балтия»
В Красногорске произошли два массовых ДТП на трассе М9 «Балтия», в результате одного из них госпитализирован пострадавший. Об этом 18 декабря сообщили в главном управлении МВД России по Московской области.
Так, в среду, 18 декабря, примерно в 18:35 на 22-м км трассы М9 «Балтия» произошло попутное столкновение пяти легковых автомобилей, в результате происшествия был госпитализирован пострадавший.
Второе ДТП, в котором столкнулись семь машин, произошло примерно в 20:40 на 27-м км этой же автотрассы. Пострадавших не было.
«Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства двух массовых ДТП в городском округе Красногорск», — отмечается в сообщении в Telegram-канале.
Ранее в этот же день сообщалось, что на улице Минская на западе Москвы водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Водитель довел несовершеннолетнего до скамейки, после чего скрылся с места дорожной аварии. Пострадавшего госпитализировали.