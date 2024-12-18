На западе Москвы водитель сбил подростка на переходе
На западе Москвы водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, пострадавшего госпитализировали. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Предварительно, на улице Минская водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Водитель довел несовершеннолетнего до скамейки, после чего скрылся с места дорожной аварии», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Установление всех обстоятельств ДТП и личности водителя, а также привлечение его к ответственности контролирует прокуратура Западного административного округа Москвы.
Ранее в этот день в Красноярске водитель автобуса сбил подростка и ребенка, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие были госпитализированы в больницу с травмами.