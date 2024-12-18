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В Киевской области представители ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

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Фото: соцсети
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Представители раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ) захватили Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области. Об этом 18 декабря сообщил Союз православных журналистов со ссылкой на настоятеля прихода протоиерея Иоана Омельчука.

Отмечается, что срезание замков и захват храма произошли в сопровождении правоохранительных органов. По словам Омельчука, это событие «символично» из-за дня памяти святого Николая Мирликийского Чудотворца, который верующие отмечают в четверг, 19 декабря.

«Завтра (19 декабря. — Ред.) служба будет совершаться в помещении воскресной школы. Дальше пока не известно. Прошу от имени наших прихожан и от себя лично святых молитв», — написал он в соцсети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

Символ безверия: раскольники планируют захватить все святыни УПЦ
Что происходит с отобранными ПЦУ храмами и какое будущее у канонической православной церкви на Украине

Ранее, 6 ноября, источник в Верховной раде сообщил «Известиям», что раскольническая ПЦУ намерена захватить все святыни УПЦ. Он отметил, что у ПЦУ не хватит священников на работу во всех захваченных храмах из-за отсутствия такого количества людей. Собеседник добавил, что полностью искоренить УПЦ не получится.

Гонения Киева на каноническую УПЦ Московского патриархата начались еще в 2022 году: в отношении священнослужителей и монахов возбуждали уголовные дела, их изгоняли из храмов, которые захватывали неизвестные в военной форме и сторонники ПЦУ. Храмы, церкви и даже Киево-Печерская лавра подвергались обыскам. Верующие пытались защищать храмы, захват которых почти всегда сопровождался насилием, и выходили на митинги.

В сентябре 2024 года на Украине официально вступил в силу закон о запрете на территории страны деятельности УПЦ.

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