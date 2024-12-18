Пенсионер в Москве отдал 900 тыс. рублей обещавшим наследство из Того мошенникам

Москвич пенсионного возраста перевел почти 900 тыс. рублей на счет мошенников, которые гарантировали ему получение «наследства» из Тоголезской Республики (Того) в Африке. Об этом 18 декабря рассказал источник «Известий».

Мужчине в середине октября прислал письмо неизвестный человек, представившийся сотрудником заграничного банка. Он сообщил, что пенсионеру может быть выдана банковская карта, на которой находятся $1,8 млн наследства из Того.

Однако, как сказали мошенники, для того чтобы получить денежные средства, москвичу сначала надо заплатить самому. После чего мужчина, который имеет инвалидность, перевел свои сбережения на счет аферистов. Ущерб оценивается в 887 тыс. рублей. Правоохранительные органы ведут проверку.

До этого, 14 декабря, источник «Известий» рассказал, что в Санкт-Петербурге мошенники похитили у пенсионерки более 34 млн рублей. Женщина 1954 года рождения заявила правоохранителям, что ей звонили неизвестные лица, представлялись сотрудниками ФСБ и утверждали, что привлекут ее к уголовной ответственности за якобы переводы денег на Украину. Таким обманным путем они вынудили ее снять со своих счетов и счетов мужа более 34 млн рублей. После она передала деньги неизвестным курьерам по нескольким адресам в городе. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).