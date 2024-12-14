В Санкт-Петербурге мошенники похитили у пенсионерки более 34 млн рублей
В Санкт-Петербурге мошенники похитили у пенсионерки более 34 млн рублей. Об этом 14 декабря сообщил источник «Известий».
Уточняется, что пенсионерка 1954 года рождения обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что с 15 октября 2024 по 10 декабря ей звонили неизвестные лица, представлялись сотрудниками ФСБ, и утверждали, что женщина будет привлечена к уголовной ответственности за якобы переводы денежных средств на Украину.
Таким обманным путем они вынудили пенсионерку снять со своих счетов и со счетов мужа сумму в размере более 34 млн рублей, которую она позднее передала неизвестным курьерам по нескольким адресам в городе. Также 11 декабря по указаниям звонившего женщина перевела на счет еще 360 тыс. рублей.
Общая сумма ущерба составляет 34 919 846 рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Ранее, 11 декабря, источник «Известий» рассказал, что в Санкт-Петербурге подросток избил пенсионера и украл у него перстень. По его словам, пенсионер пригласил подростка к себе домой, где после распития кофе молодой человек ударил хозяина жилища и украл у него драгоценность. Школьник был задержан. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж с применением насилия»). В ответ на обвинения мать подростка заявила, что пенсионер домогался ее сына.