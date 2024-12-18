Генсек НАТО подтвердил проведение мини-саммита по Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду, 18 декабря, подтвердил проведение с лидерами Евросоюза (ЕС) мини-саммита по конфликту на Украине в Брюсселе.
«Я собираю несколько лидеров европейских стран для обсуждения ряда вопросов. Основное — это поставки оружия, главным образом средств противовоздушной обороны», — сказал он на пресс-конференции.
Кроме того, генсек НАТО призвал лидеров альянса «поменьше говорить о мире». Рютте также указал на начало работы командования НАТО по Украине в Висбадене.
Ранее в этот день замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что намерения Североатлантического альянса геополитически поглотить Украину блокируют пути к долгосрочному урегулированию конфликта. По его словам, корень украинского кризиса лежит в расширении НАТО под руководством Вашингтона на постсоветское пространство, что представляло собой враждебный акт по отношению к РФ.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что НАТО вместо США взял на себя координацию поставок военной помощи Украине. При этом отмечается, что от Североатлантического альянса не будет требоваться отправлять в зону спецоперации собственных военнослужащих.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.