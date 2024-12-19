Врач дала советы по полезным пищевым привычкам

Правильное питание является основой для поддержания здоровья и энергии. Наши гастрономические предпочтения влияют на метаболизм, качество сна и уровень стресса. Врач-эндокринолог ИНВИТРО «Северо-Запад» Наталья Павлович рассказала 19 декабря «Известиям» о формировании правильных пищевых привычек.

«Старые привычки умирают с трудом: будь то тяга к вредной пище, когда мы испытываем стресс, или пропуск тренировок, когда мы заняты, — эти вредные принципы глубоко укореняются в подсознании, и их трудно изменить», — отмечает Павлович.

По ее словам, если требуется изменить свой образ жизни, в большинстве случаев стоит начать с изменений в питании, так как привычки в этом отношении непосредственно влияют на метаболизм, а следовательно, на физическое и психологическое состояния человека.

По мнению специалиста, основное значение имеют макронутриенты или макроэлементы, такие как жиры, белки и углеводы — это три группы питательных веществ, которые снабжают организм калориями. Важным аспектом, влияющим на обмен веществ, является равновесие между энергией, которую мы потребляем и которую расходуем, что можно оценить также по размеру порций.

«Время приема пищи может влиять на ваш метаболизм почти так же сильно, как и то, что вы едите. Например, если вы не подкрепитесь как следует перед тяжелой тренировкой, будет трудно ее выдержать. Если вы едите поздно вечером, ваше тело может не перейти в режим сжигания жира во время сна», — сказала врач.

Кроме того, многие люди проводят свои дни в состоянии постоянного стресса, что негативно отражается на их здоровье. Это может привести к чувству утомления, недостатку мотивации и стремлению съесть сладкое, например, шоколад. В такой ситуации врач советует добавить в рацион ферментированные продукты, такие как йогурт или кимчи. Они способны улучшить состояние кишечника, что, в свою очередь, способствует улучшению общего самочувствия и настроения.

Ранее, 11 декабря, диетолог и врач-эндокринолог из медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина 11 декабря поделилась с «Известиями» рекомендациями по снижению тяги к сладкому. По ее словам, чтобы постепенно уменьшить потребление сахара в питании, следует находить замену сладостям, например, можно заменить конфеты на свежие фрукты и ягоды.