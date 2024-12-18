Стало известно о доле покупаемых в кредит Lada Vesta
Процент продаж автомобилей семейства Lada Vesta в кредит достиг 80–85%. Об этом заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. По словам топ-менеджера, в целом по моделям Lada почти две трети продаж идут с использованием различных кредитных инструментов.
«Мы чувствуем, как к концу года, начиная с IV квартала, идет резкое давление всех регуляторных мер, которые были приняты в части повышения ключевой ставки, и, как следствие, процентной ставки и нагрузки на наши предприятия других мер ужесточения кредитования», — поделился Соколов на итоговом заседании совета Челябинского отделения Союза машиностроителей России, передает ТАСС.
Также топ-менеджер отметил, что с начала года АвтоВАЗ выпустил уже более 500 тыс. автомобилей.
Накануне на АвтоВАЗе предложили изменить госпрограмму льготного автокредитования и выдавать вместо кредитов скидочные сертификаты. С такой идеей выступил вице-президент АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.
До этого, 4 декабря, глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что повышение ключевой ставки и ужесточение стандартов кредитования сделало автокредиты для россиян почти недоступными.