Подразделение «Аум Синрике» в РФ внесено в перечень террористов и экстремистов
Российское структурное подразделение международной запрещенной в РФ террористической секты «Аум Синрике» включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Обновленный список опубликован 18 декабря на сайте ведомства.
«589. Российское структурное подразделение международного террористического сообщества «Аум Синрике», — гласит строчка в перечне.
Секта появилась в Японии в 1987 году. Она известна также как «Аум» и «Алеф», подразделения есть в России, США, Германии, Австралии и Шри-Ланке. Саму секту в России признали террористической в 2016 году. Организация причастна к убийствам и массовым химическим атакам — например, 20 марта 1995 года последователи секты распылили паралитический газ зарин в метро Токио. Тогда погибли 13 человек, около 6,3 тыс. отравились.
Японские власти активно борются с распространением секты — в частности, в 2004 году суд признал ее лидера Секо Асахару виновным в организации теракта в токийском метро и приговорил его к смертной казни. Приговор привели в исполнение только 6 июля 2018 года, вместе с лидером казнили шестерых его приближенных, в том числе «военного министра» секты и разработчика отравляющих газов. Еще шесть членов организации казнили 26 июля того же года.
Позже, в ноябре 2020 года, суд в Ростове-на-Дону приговорил руководителя российского подразделения «Аум Синрике» Михаила Устьянцева к 15 годам колонии строгого режима.