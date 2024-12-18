Новый британско-китайский хетчбэк MG4 начали продавать в России
Компания «Мир-Дистрибьютор» начала принимать заказы в России на новый электрический хетчбэк MG4, цена модели стартует от 5,55 млн рублей. На это 18 декабря обратил внимание портал EV Start.
Габариты MG4 составляют 4287×1836×1516 мм, колесная база — 2705 мм. Модель оснащена двухмоторной силовой установкой мощностью 428 л. с. (600 Нм) и полным приводом. Разгон до «сотни» занимает 3,8 секунды. Запас хода на одной зарядке по циклу CLTC составляет 460 км (385 км по WLTP).
Электрохетчбэк получил двухкрылый спойлер, 18-дюймовые колесные диски, двухспицевый руль, семидюймовую приборную панель, мультимедиасистему с дисплеем диагональю 10,25 дюйма и поддержкой Apple Carplay и Android Auto, а также адаптивный круиз-контроль и систему кругового обзора.
11 декабря сообщалось, что в начале 2025 года на российском рынке запланирован дебют нового поколения среднеразмерного кроссовера MG HS. В конце 2024 года начались поставки в Россию четырех новых моделей: лифтбэка MG7 с двухлитровым мотором мощностью 261 л. с. (405 Нм), компактного кроссовера MG RX5, а также полноразмерных кроссоверов MG RX8 и MG RX9 с длиной кузова почти пять метров.