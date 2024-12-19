Всё лучшее к детям: в России хотят вернуть туристический кешбэк для семей

В России предлагают вернуть туристический кешбэк для семей с детьми . С инициативой в адрес кабмина обратился комитет Совета Федерации по регламенту. До 2030 года, согласно профильному нацпроекту, турпоток в РФ должен удвоиться — до 140 млн человек в год . Мера теоретически поможет стимулировать граждан, однако в бюджете может не найтись денег на реализацию этой инициативы , считают эксперты.

Когда россиянам могут вернуть программу туристического кешбэка

В России предлагают вернуть туристический кешбэк для семей с детьми, а также при оплате детского отдыха . Такое предложение в адрес правительства содержится в рекомендациях комитета СФ по регламенту по итогам круглого стола, посвященного выполнению поручений президента по развитию внутреннего туризма.

В документе сообщается, что до 2030 года турпоток в РФ должен удвоиться — до 140 млн человек в год. При этом вклад туризма в ВВП России также должен вырасти в два раза — до 5% . Такие задачи были ранее поставлены в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемом по инициативе президента.

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Во всех национальных парках страны через пять лет должна быть создана инфраструктура экологического туризма, включая экотропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, музеи и визит-центры .

Вместе с тем, как считают сенаторы, есть ряд вопросов, которые заслуживают повышенного внимания для развития отрасли. В том числе дефицит мест размещения туристов и инфраструктуры, повышение доступности отдыха, в том числе для семей с детьми .

Справка «Известий» В 2020 году была запущена общая программа туристического кешбэка в 20% от суммы путевки, она действовала до 2022-го. Ей воспользовались 4,3 млн человек, из них более 2,2 млн — в 2022-м. В 2021-м власти ввели дополнительную адресную программу туристического кешбэка для семей с детьми, она действовала до 2022 года и предполагала возврат на карту «Мир» 50% от стоимости путевок, но не более 20 тыс. рублей. Всего на частичную компенсацию затрат на покупку туров по РФ государство выделило более 15 млрд рублей. Причины отказа от пролонгации обеих программ официально не назывались. Минфин не включил в проект федерального бюджета на 2023–2025 годы предложения Ростуризма по расходам в размере 5 млрд рублей ежегодно на туристический кешбэк. Хотя официально программы не закрывались и говорилось об их возобновлении в следующие годы. Эксперты озвучивали мнение о том, что прекращение финансирования стало следствием дефицита средств.

— В послании президента в феврале 2024 года была представлена комплексная программа развития страны до 2030 года, в которой Владимир Путин отвел особое внимание вопросам развития внутреннего туризма, — пояснил «Известиям» причины проведения круглого стола член комитета СФ по регламенту Олег Земцов.

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По его словам, для достижения обозначенных целей — удвоение внутреннего турпотока до 140 млн человек в год и рост вклада туризма в ВВП России в два раза (до 5%) — необходима согласованная работа исполнительной и законодательной властей по созданию организационных и правовых основ такого развития .

— Подготовленные в адрес ведомств рекомендации направлены не только на поддержку отрасли, но и на повышение доступности внутреннего туризма для граждан, а также на рост уровня защищенности потребителей от различных недобросовестных практик. Особого внимания заслуживает мера поддержки по возвращению кешбэка для семей с детьми. Важно сделать так, чтобы отдых стал доступен и для молодого поколения, так как от этого зависит здоровье нашей нации и демография , — отметил Олег Земцов.

Инициативу сенаторов поддерживают в профильном комитете Госдумы по развитию туризма и туристической инфраструктуры.

— Считаю, что механизм кешбэка зарекомендовал себя как эффективный инструмент развития отрасли. Единственное, раньше он был направлен на все категории населения, поэтому получилось так, что кому-то он был нужен, а кому-то нет и деньги выделялись напрасно , — пояснил «Известиям» глава комитета Сангаджи Тарбаев.

Но если сделать этот механизм адресным, направленным на семьи с детьми или социально-незащищенных граждан, это будет очень эффективной мерой поддержки , считает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» направили запросы в пресс-службу правительства, Минэкономразвития и Минфин с просьбой прокомментировать перспективы поддержки мер по развитию туротрасли.

Почему кешбэк повлиял на развитие туризма в России

Предложение парламентариев по возвращению кешбэка совпадают с предложениями отрасли , заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

— В свое время кешбэк, особенно по детскому туризму, дал серьезный импульс для развития отрасли. Как мы помним, именно президент был инициатором его появления. Благодаря этому удалось отдохнуть миллионам детей, которые могли оплатить всего лишь 50% стоимости путевки , — пояснил представитель бизнеса.

По его словам, по прогнозам Минэкономразвития, в этом году турпоток увеличится до 92 млн человек. Выполнить цель по его увеличению к 2030 году до 140 млн, как это заложено в нацпроекте, реально, но для этого отрасли нужна поддержка . Такие меры принимаются, но именно кешбэк сыграл бы важную роль с учетом подорожания проживания и проезда , подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

— На 200% мы поддержим возвращение кешбэка для семей с детьми. Благодаря ему в России отдохнуло практически в два раза больше детей, чем до того, как было инициировано это предложение , — заявил «Известиям» президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате Сергей Голов.

По его словам, важная функция кешбэка состоит в том, что он дает возможность проверить бизнес, который предоставляет детский отдых, так как компании должны предоставить целый свод документов, в том числе по безопасности .

При этом Сергей Голов считает, что удвоить или утроить турпоток в России можно будет только тогда, когда желание путешественников будет соответствовать возможностям регионов предоставить объекты возмещения. Пока их не хватает , поэтому нужны либо инвестиции в отрасль, либо льготные кредиты или специальное налогообложение для нее, считает представитель бизнеса.

Туристической отрасли необходимы меры поддержки, а программа кешбэка существенно помогла в период пандемии COVID-19, пояснил «Известиям» председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Сейчас с учетом повышенного спроса и перегретости рынка меры должны быть точечными и целевыми. Поэтому как раз сейчас важен некий социальный аспект в поддержке, как это сейчас есть в субсидировании авиаперевозок для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Если на кешбэк будут деньги в федеральном бюджете, то это можно только приветствовать , — пояснил представитель бизнеса.

Глава общественного совета при Роспотребнадзоре, руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов считает, что возвращение кешбэка позитивно скажется на развитии отрасли, но при этом обратил внимание на другие проблемы, которые необходимо решить .

— Сейчас на рынке наблюдается определенный дефицит средств размещения. Это негативно сказывается на потребителях как с точки зрения качества и безопасности услуг, так и их стоимости. Поэтому, на наш взгляд, главная задача — это насытить рынок предложением . То есть необходимо создавать новые туристические кластеры, гостиницы и т.д., — пояснил общественник.

По его словам, вторая важная проблема — это инициатива по введению невозвратных тарифов в гостиницах, когда человек теряет место, если он вовремя не заехал в гостиницу. Это несправедливо и негативно скажется на конкуренции и желании потребителей путешествовать , так как причины незаселения могут быть совершенно разные. Поэтому от подобных инициатив следует отказаться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко