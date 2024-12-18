СБУ заявила о контрразведывательных мероприятиях в правительственном квартале Киева
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит плановые контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева. Об этом 18 декабря сообщила СБУ в Telegram-канале.
«Цели — проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана», — говорится в заявлении.
По данным СБУ, мероприятия проходят совместно с управлением государственной охраны, национальной полицией и военной службой правопорядка. Сообщается, что из-за проведения мероприятия могут быть ограничения прохода и проезда по улицам Киева, а также проверка документов и автомобилей.
Ранее, весной этого года, СБУ заявила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киеве. Отмечается, что целью таких мероприятий являются проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.