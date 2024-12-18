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Производителя фасоли привлекли по иску об отравлении едой из «Самоката»

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В качестве третьего лица по иску пострадавшей от ботулизма суд привлек производителя фасоли. Об этом 18 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

В Дорогомиловском районном суде состоялось заседание по иску Нелли Матвеевой к сервису «Самокат» о компенсации морального вреда. Судья поставил вопрос о привлечении ООО «Савон-К» в качестве третьего лица.

Истец, ответчик и третье лицо были против, заявляя, что к их гражданскому иску это не имеет отношения. Несмотря на это, судья постановила привлечь производителя фасоли в качестве третьего лица, так как решение суда может повлиять на компанию непосредственно.

Следующее заседание состоится 21 января.

Формула еды: заразившиеся ботулизмом требуют миллионных компенсаций
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Ранее, 2 декабря, состоялось первое по существу судебное заседание по данному иску. В ходе судебного заседания стало известно о намерении «Умного ритейла» заключить мировое соглашение, но пострадавшую не устроила сумма компенсации. Заседание было отложено на 18 декабря из-за привлечения к делу третьего лица — ООО «Локалкитчен».

В июне Роспотребнадзор начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве. Ведомство определило, какие компании занимались производством и поставками некачественной продукции, и изъяло ее в количестве почти 200 т. Более 60 т из этой массы было конфисковано в Москве. Глава ведомства Анна Попова рассказала, что общее число заразившихся ботулизмом составило 417 человек в нескольких регионах России, двое скончались.

Все пострадавшие ели салат «Лобио» от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановили. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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