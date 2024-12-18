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Герасимов заявил об остановке продвижения ВСУ в Курской области

Герасимов: продвижение ВСУ в Курской области остановлено
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Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES
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Продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области остановлено, пресечены попытки прорыва групп украинских боевиков и наемников вглубь России. Об этом 18 декабря заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Продвижение противника остановлено. Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории», — сказал он на брифинге.

Герасимов отметил, что бойцы российской армии продолжают уничтожать и выдавливать украинских боевиков и иностранных наемников из занятых ими населенных пунктов.

«В период боевых действий в курском приграничье противник лишился более 42 тыс. человек, свыше 1,8 тыс. танков и бронированных машин, более 350 артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня», — добавил глава Генштаба.

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Украинские боевики каждый день несут потери, в том числе и на курском направлении. Так, накануне Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 260 военных. Также были уничтожены три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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