Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 260 военных на курском направлении. Об этом 17 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки были уничтожены три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 41 660 военнослужащих.

Ранее в этот день Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов и скопления боевиков украинской армии в приграничном районе Курской области расчетами подразделения морской пехоты группировки войск «Север». Для огневого воздействия применялись 120-миллиметровые минометы.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению боевиков продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.