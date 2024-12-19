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Врач предупредил о рисках заболевания кислотным рефлюксом

Врач Мальков: острые блюда способствуют развитию кислотного рефлюкса
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Фото: Global Look Press/uwe umstätter
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Кислотный рефлюкс, также известный как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), является состоянием, при котором желудочная кислота возвращается в пищевод. Это может привести к появлению различных дискомфортных симптомов, таких как жжение в груди, изжога и ощущение першения в горле, особенно по утрам. Врач диетолог-гастроэнтеролог клиники GASTRO CLINIC Роман Мальков рассказал «Известиям» 19 декабря о болезни кислотного рефлюкса.

«Першение в горле — это довольно неприятное ощущение, которое может возникать по различным причинам. Одной из наиболее распространенных причин является простуда или вирусная инфекция, когда воспаляются слизистые оболочки. Однако подобные ощущения могут также быть связаны с аллергическими заболеваниями, такими как аллергия на пищу, аллергия на пыльцу, пыль, шерсть животных», — отмечает Мальков.

По его словам, ощущение першения в горле может возникнуть из-за сухого воздуха, особенно в зимнее время, когда работает центральное отопление. Это способствует пересыханию слизистых, что вызывает неприятные ощущения. Кроме того, следует помнить, что курение и воздействие загрязненного воздуха могут ухудшить данную ситуацию.

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По мнению специалиста, першение в горле по утрам может являться не только дискомфортом, но и признаком различных заболеваний, среди которых и глистная инвазия. Паразитические черви, известные как глисты, способны входить в человеческий организм и вызвать ряд проблем, включая расстройства в работе пищеварения и воспалительные реакции.

«Глистные инвазии могут проявляться не только в виде першения, но и другими симптомами, такими как слабость, усталость, вздутие живота, потеря аппетита, а также в виде проблем со сном и стулом. У некоторых людей гельминтозы могут провоцировать аллергические реакции, что тоже может привести к дискомфорту в горле», — сказал врач.

Кроме того, если першение становится хроническим, стоит обратиться к врачу, так как это может быть признаком более серьезных заболеваний, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) или хронический фарингит. Важно следить за своим состоянием и при необходимости проводить профилактические меры, такие как увлажнение воздуха и тщательная уборка помещения.

Симптомы кислотного рефлюкса могут усиливаться после приема пищи, особенно если вы едите жирные или острые продукты, а также пьете кофе или алкоголь. Неправильное питание, избыточное кормление и даже стресс могут способствовать возникновению этой проблемы. Важно подчеркнуть, что постоянное ощущение першения в горле может вызвать более серьезные осложнения, такие как хронический фарингит или даже изменения в голосе.

«Физическая активность, и особенно бег, играет важную роль в улучшении пищеварительных процессов в организме. Кроме того, для достижения наилучших результатов в укреплении пищеварительной системы необходимо сочетать бег с правильным питанием. Употребление клетчатки, достаточное количество воды и уменьшение потребления жирной и тяжелой пищи помогут организму функционировать более эффективно», — подытожил эксперт.


Ранее, 15 декабря, врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим направлением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько рассказала «Известиям» о неочевидных причинах головной боли. По ее словам, патологии височно-нижнечелюстного сустава могут вызывать головные боли вследствие ухудшения сна.

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