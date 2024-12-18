Таможенники задержали иностранного студента за контрабанду боевой экипировки в КНР

В Москве сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ задержали иностранного студента за организацию канала контрабанды военной продукции в Китай. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

«При обыске комнаты обнаружено более 100 предметов военного назначения российского и советского производства: бронежилеты, бронеплиты от бронежилета БР2 и БР4, бронепластины, защитные экраны для бронежилета», — отметили в Telegram-канале.

Кроме того, были обнаружены гильзы от пуль и предметы, по конструкции напоминающие противотанковый гранатомет.

Также отмечено, что подозреваемый учится в столичном вузе на факультете авиастроения и проживает в общежитии.

Возбуждено два уголовных дела о контрабанде военной техники. Иностранцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее, 17 декабря, во Владивостоке ФТС пресекли попытку вывоза 12 лап гималайского медведя в КНДР. Уточняется, что гражданин КНДР прошел через «зеленый коридор», однако при досмотре его багажа инспекторы выявили обмотанную черной пленкой коробку, внутри которой находились термопакеты с замороженными лапами хищника.