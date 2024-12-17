Сотрудники ФТС пресекли попытку вывоза 12 лап гималайского медведя в КНДР

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) во Владивостоке пресекли попытку вывоза 12 лап гималайского медведя в КНДР. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что гражданин КНДР прошел через «зеленый коридор», однако при досмотре его багажа инспекторы выявили обмотанную черной пленкой коробку, внутри которой находились термопакеты с замороженными лапами хищника.



«Экспертиза установила, что это фрагменты лап гималайского медведя со шкурой, шерстью и когтями. Данный вид попадает под действие Конвенции СИТЕС и допускается к вывозу при заполнении пассажирской таможенной декларации и наличии разрешительного документа от Росприроднадзора», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФТС.

В отношении иностранца возбуждены два дела об административных правонарушениях — по ч. 1 ст. 16.2 («Недекларирование товаров») и ст. 16.3 («Несоблюдение запретов и ограничений»).

Мужчине грозит штраф с возможной конфискацией товара.

Накануне стало известно, что 63-летнему жителю Санкт-Петербурга, обвиняемому в контрабанде черепа и двух фрагментов нижней челюсти ископаемого шерстистого носорога, утвердили обвинительный приговор. В 2022 году мужчина приобрел останки носорога и для дальнейшей перепродажи отправил их за границу через отделение почты, подав таможенную декларацию с недостоверными сведениями.