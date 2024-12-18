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Свидетель рассказала о выдуманной Шляфманом версии убийства Талькова

Свидетель Шигапова: Шляфман выдумал версию об устранении Талькова силовиками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Музыкальный продюсер Валерий Шляфман, обвиняемый в убийстве певца Игоря Талькова, выдумал версию об устранении артиста силовиками, чтобы остаться безнаказанным. Такое мнение 18 декабря высказала свидетель по делу Эльвира Шигапова, передает корреспондент «Известий».

Она рассказала о разговоре с продюсером Андреем Разиным, который вспомнил, как после смерти Талькова Шляфман якобы начал говорить в интервью, что Талькова устранило КГБ. Со слов Разина, после этого он позвонил Шляфману, заявил, что был свидетелем выстрела, и пообещал пойти к следователям, если тот не сознается в преступлении.

«На мой взгляд, это была такая уловка Шляфмана. Для того чтобы избежать наказания, он решил себя выбелить, это лично мое мнение, поэтому была придумана версия о том, что Талькова устранили власти, устранили силовики», — заявила Шигапова.

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Петроградский суд начал рассматривать уголовное дело об убийстве Игоря Талькова по существу 31 июля. Шляфман заочно обвиняется по п. «д» ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей»), а также по ст. 15, п. «д» ст. 102 УК РСФСР («Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей»).

Согласно предъявленному обвинению, во Дворце спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года Шляфман попытался застрелить концертного директора певицы Азизы Игоря Малахова на почве неприязни к нему из-за очередности выступлений артистов. Малахов смог увернуться от пули, но Тальков был ранен. Обвиняемый сбежал в Израиль в 1992 году.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 23 июля провел первое судебное заседание по делу об убийстве Талькова. Во время предварительного следствия сотрудники Следственного комитета допросили более 50 свидетелей по всей России, включая эстрадных артистов, персонал Дворца спорта «Юбилейный», где убили Талькова, и правоохранителей, которые были на месте происшествия 6 октября 1991 года. Также были проведены генетические экспертизы.

Певица Наташа Королева 13 ноября рассказала, давая показания в суде, что в момент убийства Талькова выступала на сцене «Юбилейного», и ее концерт прервали, чтобы попытаться найти в зале врача. Певица Азиза 4 декабря вспоминала в суде, что стала свидетельницей драки Шляфмана и Малахова, во время которой продюсер не только стрелял, но и избил ее концертного директора ногами.

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