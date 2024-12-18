Бывший первый замминистра труда Омской области задержан за превышение полномочий

Бывшего первого заместителя министра труда и социального развития Омской области задержали по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом 18 декабря сообщили на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) России по Омской области.

Уточняется, что задержание произошло в рамках расследования уголовного дела по пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий группой лиц») в отношении директора автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Омский дом-интернат» и должностных лиц министерства труда.

По данным следствия, фигуранты за счет источников внебюджетного финансирования интерната купили автомобиль за 3,3 млн рублей «для нужд первого заместителя министра».

«Противоправными действиями существенно нарушены интересы дома-интерната и его постояльцев, нуждающихся в социальной защите», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что следствие намерено ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в этот день сообщалось, что четыре человека были арестованы в Забайкальском крае по обвинению в получении взяток на сумму более 30 млн рублей. Фигуранты обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Одному из задержанных также было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).