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Четырех человек арестовали в Забайкалье из-за взяток на сумму более 30 млн рублей

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Фото: Следственный комитет Российской Федерации
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Четыре человека были арестованы в Забайкальском крае по обвинению в получении взяток на сумму более 30 млн рублей. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе следственного комитета по региону.

«Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю предъявили обвинение четырём фигурантам уголовного дела в получении взяток в особо крупном размере, совершенных организованной группой по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что одному из фигурантов дела также было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Следствие утверждает, что один из обвиняемых являлся председателем аккредитационной комиссии по здравоохранению и совместно с остальными фигурантами получал взятки от медицинских работников за то, что оформлял успешные первичные и специализированные аккредитации. В связи с этим врачи, которые не сдавали соответствующие экзамены, получали незаконные аккредитации.

Специалистами были выявлены более тысячи фактов получения взяток. Их сумма превысила 30 млн рублей.

На данный момент четыре фигуранта заключены под стражу, расследование дела продолжается.

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Ранее, 13 декабря, сообщалось о том, что сотрудники УФСБ России по Удмуртской Республике задержали заместителя начальника службы администрации кладбищ МКУ города Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» из-за получения взятки в особо крупном размере.

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