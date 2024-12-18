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Фон дер Ляйен заявила о подготовке 16-го пакета антироссийских санкций ЕС

Фон дер Ляйен: ЕС готовит 16-й пакет санкций против России
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Фото: TASS/AP/Jean-Francois Badias
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Евросоюз (ЕС) готовит 16-й пакет санкций против России. Об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила 18 декабря на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

«На прошлой неделе мы приняли наш 15-й пакет санкций. <...> 16-й пакет санкций уже находится в подготовке», — сказала фон дер Ляйен, ее выступление транслировалось на сайте Европарламента.

Она добавила, что санкции являются сигналом ЕС для России, и призвала европейские страны поддерживать Украину, которая сильно продвинулась в направлении членства в объединении.

Суды и суда: что известно про 15-й пакет санкций против России
Совет Евросоюза принял новый перечень антироссийских ограничений 16 декабря

Ранее, 16 декабря, главы МИД ЕС окончательно утвердили 15-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России. В список ограничений включены 54 физических лица и 30 организаций. Рестрикции коснулись и 52 судов, которым запретили доступ в порты и получение широкого спектра услуг в сфере водного транспорта. Помимо этого, в новый пакет санкций попала и авиакомпания Utair.

Официальный представитель России Мария Захарова на брифинге 18 декабря заявила, что 15-й пакет санкций ЕС носит незаконный и противоправный характер. Введение этих ограничений ставит под угрозу мировую энергетическую безопасность. Захарова подчеркнула, что Москва проанализирует новые рестрикции, а потом примет ответные меры.

До этого, 7 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что объем западных антироссийских санкций не имеет аналогов с исторической точки зрения, но ограничения не нанесли РФ «сокрушительного удара, от которого у нее не получится оправиться». Глава государства указал, что Россия нужна миру, и никакие санкции этого не отменят.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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