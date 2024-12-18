Захарова назвала 15-й пакет антироссийских санкций ЕС незаконным

Пятнадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) носит незаконный характер. Об этом 18 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Эти меры носят противоправный, незаконный характер. Они направлены как против российских, так и против зарубежных экономоператоров и общественных деятелей», — сказала она.

По словам дипломата, введение антироссийских санкций ставит под угрозу глобальную энергетическую безопасность. Она также подчеркнула, что данные действия будут проанализированы, после чего Россия примет ответные меры.

Ранее, 16 декабря, главы МИД ЕС окончательно утвердили 15-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России. В список ограничений включены 54 физических лица и 30 организаций. Рестрикции введены и в отношении 52 судов, на которые распространился запрет на вход в порты и широкий ряд услуг, связанных с морским транспортом. Кроме того, в 15-й пакет антироссийских санкций включили авиакомпанию Utair.

До этого, 7 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что объем западных антироссийских санкций беспрецедентен с исторической точки зрения, но рестрикции не нанесли РФ «сокрушительного удара, от которого у нее не получится оправиться». Глава государства подчеркнул, что никакие санкции не изменят того, что Россия на самом деле нужна миру.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.